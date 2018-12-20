Українські клуби не погодилися перенести матчі УПЛ задля збірної України

22 березня 2019 року збірна України зіграє офіційний матч – у відборі на Євро-2020 "синьо-жовті" на виїзді протистоятимуть чинним чемпіонам Європи збірній Португалії.

Щоб підготуватися до цього матчу, головний тренер збірної України звернувся до клубів з проханням перенести матчі 22-го туру УПЛ, який припадав на 16 березня (базова дата).

Читайте також: Став відомий календар матчів збірної України у відборі до Євро-2020

Однак керівники клубів не підтримали це звернення. Причиною стало те, що це останній тур перед тим, як команди буде розбито на шістки. Відтак у цих матчах може вирішуватися доля єврокубкових місць на наступний сезон.

"З урахуванням специфіки цього туру, а він, нагадаємо, останній перед розподілом на шістки, це питання поки що не знайшло підтримки в представників клубів", – йдеться в повідомленні УПЛ.

Нагадаємо, до цього керівники клубів не погодили розширення УПЛ до 16 команд.