Українські клуби не зуміли домовитися про розширення УПЛ та боротьбу з договірними матчами
У четвер, 6 грудня, мали відбутись загальні збори учасників УПЛ, які були ініційовані Лігою. Клуби мали обговорити та прийняти рішення щодо двох важливих питань – щодо можливого розширення УПЛ до 16 клубів, а також питань, пов'язаних із боротьбою з договірними матчами в Україні.
Однак Загальні збори не відбулись у зв'язку з відсутністю кворуму (з'явились 6 клубів при необхідних 8). Загалом в УПЛ виступає 12 клубів. Не прибули на збори представники "Шахтаря", "Чорноморця", "Ворскли", "Маріуполя", "Львова" та "Олександрії".
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"За наявною інформацією, в клуби сьогодні вранці надходили дзвінки із закликом не брати участь у запланованих зборах. Також з’являлась інформація, що такі дзвінки начебто надходили від співробітників чи представників Української прем’єр-ліги. Офіційно заявляємо, що ніхто з УПЛ таких дзвінків не робив, та не закликав клуби не брати участь у зборах. Ця інформація не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні на сайті УПЛ.
Наступні збори, де буде обговорено питання розширення УПЛ до 16 команди та про боротьбу з договірними матчами, запланували на 20 грудня 2018 року.