Українські клуби не зуміли домовитися про розширення УПЛ та боротьбу з договірними матчами

У четвер, 6 грудня, мали відбутись загальні збори учасників УПЛ, які були ініційовані Лігою. Клуби мали обговорити та прийняти рішення щодо двох важливих питань – щодо можливого розширення УПЛ до 16 клубів, а також питань, пов'язаних із боротьбою з договірними матчами в Україні.

Однак Загальні збори не відбулись у зв'язку з відсутністю кворуму (з'явились 6 клубів при необхідних 8). Загалом в УПЛ виступає 12 клубів. Не прибули на збори представники "Шахтаря", "Чорноморця", "Ворскли", "Маріуполя", "Львова" та "Олександрії".

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ОНОВЛЕННЯ! На зборах УПЛ наразі відсутні такі клуби: Шахтар, Чорноморець, Ворскла, Маріуполь, Львів і Олександрія.

Чекаємо... https://t.co/Ln7A4WZ6S9 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 6 грудня 2018 р.

"За наявною інформацією, в клуби сьогодні вранці надходили дзвінки із закликом не брати участь у запланованих зборах. Також з’являлась інформація, що такі дзвінки начебто надходили від співробітників чи представників Української прем’єр-ліги. Офіційно заявляємо, що ніхто з УПЛ таких дзвінків не робив, та не закликав клуби не брати участь у зборах. Ця інформація не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні на сайті УПЛ.

Згодом стало відомо, що представники трьох клубів – "Динамо", "Зорі" та "Олімпіка" вимагають відставки президента УПЛ Томаса Грімма.

Кінець казкам Грімма

Заступник генерального директора @DynamoKyiv Сергій Мохник на засіданні клубів УПЛ вимагає відставки президента Ліги Томаса Грімма

Позицію киян підтримують @FCZoryaOfficial і Олімпік️️️ pic.twitter.com/2kmQwDiMpJ — FootballHub (@FootballHub_Ua) 6 грудня 2018 р.

Наступні збори, де буде обговорено питання розширення УПЛ до 16 команди та про боротьбу з договірними матчами, запланували на 20 грудня 2018 року.