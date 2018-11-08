14:10
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, 7 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО

      Українські клуби втратили шанси на вихід у другий раунд Кубку Європи ФІБА

      60 Читать новость на русском
      "Черкаські Мавпи" та "Дніпро" не вийшли у другий раунд Кубку Європи ФІБА
      "Черкаські Мавпи" та "Дніпро" не вийшли у другий раунд Кубку Європи ФІБА / ФБУ

      Чемпіони України "Черкаські Мавпи" та віце-чемпіон "Дніпро" провели свої матчі 4-го туру групового раунду Кубку Європи ФІБА.

      "Мавпи" у номінально домашній грі, яка проходила в Литві, крупно поступилися віце-чемпіонам Косово "Приштині". Ця поразка означає для команди Максима Міхельсона те, що шансів на продовження боротьби у другому груповому раунді у неї не залишилось.

      Читайте також: "Дніпро" та "Черкаські Мавпи" поступилися в Кубку Європи ФІБА

      Лідери групи "Баккен Бірз" виграли 4 з 4 матчів, а "Приштина" оформила 3 перемоги в 4 поєдинках, двічі обігравши чемпіонів України. Тепер навіть у разі двох перемог "Мавп" у заключних матчах групового раунду та двох поразках "Приштини", косовари зберігають за собою місце у наступному раунді, маючи перевагу в очних протистояннях з черкасцями.

      Втратив шанси на продовження боротьби у другому груповому раунді єврокубку і "Дніпро". Команда Дениса Журавльова в 4 турі вдома поступилась болгарському "Лєвськи", так поки що і не зумівши здобути першу перемогу в основній частині турніру.

      Читайте також: "Лейкерс" без Михайлюка здолали "Міннесоту", 9 очків Леня не допомогли "Атланті" перемогти

      Український клуб замикає турнірну таблицю групи G з нулем в графі "перемоги" і навіть у разі двох перемог у заключних матчах євротурніру, не зможе наздогнати "Лєвськи" та "Катайю", у яких вже по 4 та 3 перемоги відповідно.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      сьогодні , 13:30 Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь
      Павло Казарін
      Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      сьогодні , 12:00 Хто перший в черзі на посаду генпрокурора?
      Артем Овдієнко
      Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком
      сьогодні , 11:01 Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком
      Тетяна Острікова
      "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      сьогодні , 08:40 "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      Соломія Соломка
      Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 08:30 Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги Європи
      Ігор Саджениця
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Українська сенсація Ястремська поступилася у напруженому півфіналі турніру серії WTA
       19 жовтня , 23:11
      Дієго Коста - забив гол, травмувався, винесли з поля
       14 квітня 2014 , 11:21
      Стало відомо, скільки "Динамо" просить в англійців за Ярмоленка
       18 серпня 2015 , 21:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук