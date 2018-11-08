Українські клуби втратили шанси на вихід у другий раунд Кубку Європи ФІБА

Чемпіони України "Черкаські Мавпи" та віце-чемпіон "Дніпро" провели свої матчі 4-го туру групового раунду Кубку Європи ФІБА.

"Мавпи" у номінально домашній грі, яка проходила в Литві, крупно поступилися віце-чемпіонам Косово "Приштині". Ця поразка означає для команди Максима Міхельсона те, що шансів на продовження боротьби у другому груповому раунді у неї не залишилось.

Читайте також: "Дніпро" та "Черкаські Мавпи" поступилися в Кубку Європи ФІБА

Лідери групи "Баккен Бірз" виграли 4 з 4 матчів, а "Приштина" оформила 3 перемоги в 4 поєдинках, двічі обігравши чемпіонів України. Тепер навіть у разі двох перемог "Мавп" у заключних матчах групового раунду та двох поразках "Приштини", косовари зберігають за собою місце у наступному раунді, маючи перевагу в очних протистояннях з черкасцями.

Втратив шанси на продовження боротьби у другому груповому раунді єврокубку і "Дніпро". Команда Дениса Журавльова в 4 турі вдома поступилась болгарському "Лєвськи", так поки що і не зумівши здобути першу перемогу в основній частині турніру.

Читайте також: "Лейкерс" без Михайлюка здолали "Міннесоту", 9 очків Леня не допомогли "Атланті" перемогти

Український клуб замикає турнірну таблицю групи G з нулем в графі "перемоги" і навіть у разі двох перемог у заключних матчах євротурніру, не зможе наздогнати "Лєвськи" та "Катайю", у яких вже по 4 та 3 перемоги відповідно.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24