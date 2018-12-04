Українські клуби заробили понад мільйон доларів на Чемпіонаті світу з футболу у Росії

ФІФА виплатила компенсацію футбольним клубам за участь їх гравців у матчах Чемпіонату світу 2018 року у Росії. У переліку опинилися і два українські клуби.

На двох київське "Динамо" та донецький "Шахтар" заробили понад один мільйон доларів – 484 тисячі доларів для столичного клубу та 537 тисяч доларів – для "гірників".

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Загалом вже ФІФА виплатила 209 мільйонів доларів 416 клубам. Найбільше отримав "Манчестер Сіті" – понад 5 мільйонів доларів. Далі слідують "Реал" (4,8 мільйона доларів), "Тоттенхем" (4,38 мільйона доларів), "Барселона" (4,1 мільйона доларів), ПСЖ (3,9 мільйона доларів), "Челсі" (3,8 мільйона доларів), "Манчестер Юнайтед" (3,6 мільйона доларів), "Атлетіко" (3,1 мільйона доларів), "Ювентус" (3 мільйони доларів) та "Монако" (2,9 мільйона доларів)