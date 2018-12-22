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      Українські компанії перемагають у боротьбі за довіру інвесторів до України, – ЗМІ

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      Українські компанії перемагають у боротьбі за довіру інвесторів до України, – ЗМІ

      Період, коли іноземні банки були відкриті до кредитування українських компаній, давно залишився в минулому. Залучати гроші на розвиток стало більш ніж непросто.

      Кредитори та інвестори, які раніше були готові на багато що, стали рахувати буквально кожну копійку, дуже ретельно і скрупульозно оцінювати бізнес позичальника, повідомляється у матеріалі 112.ua.

      На зміну популярним в минулому фінансовим інструментам прийшли такі затребувані нині для українського бізнесу інструменти, як реструктуризація та рефінансування старих боргів.

      "В силу низки об'єктивних факторів необхідність знижувати боргове навантаження в останні роки актуальна для багатьох українських компаній. Їм потрібні рішення: конструктивні, логічні і прагматичні. Значно зріс попит на грамотні реструктуризації", – розповів керуючий директор інвестиційно-банківського департаменту Concorde Capital Сергій Чуйкін.

      В нинішніх реаліях до реструктуризації, часткового рефінансування довелося вдаватися навіть найбільшим гравцям ринку. "Це досить складні кейси, в яких беруть участь не лише банки, але і кредитно-експортні агентства, власники облігацій, синдикати міжнародних банків, локальних. Мова йде про різні типи кредиторів, інтереси яких потрібно врахувати", – говорить Чуйкін.

      Якщо говорити про топ-угоди за останні роки, можна відзначити угоду "Метінвесту" з рефінансування своєї заборгованості (2,271 млрд доларів США), що визнана угодою 2018 року серед емітентів країн Європи, Близького Сходу і Африки за версією журналу IFR, нагороди якого вважаються найпрестижнішими у світовому фінансовому співтоваристві.

      В якості спільних організаторів рефінансування облігацій і координуючих уповноважених провідних організаторів угоди по лінії передекспортного фінансування виступили Deutsche Bank ING спільно з Natixis і UniCredit.

      "Здійснена "Метінвестом" транзакція унікальна: компанія реструктурувала свій борг і зробила це на досить дружніх інвесторам умовах. Зараз ці папери добре торгуються", – говорить інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

      Теги: Новини України Інвестиції Гроші
      Джерело: 24 Канал
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