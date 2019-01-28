Українські компанії протестують експорт газу в Європу, – ЗМІ

Українські компанії готуються протестувати експорт газу в Центральну Європу після того, як Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) більш ніж удвічі знизила тарифи на вхід і вихід в газотранспортну систему.

Кілька компаній України розглядають можливість експорту газу в Угорщину і Словаччину. За даними аналітичного агентства ICIS все для того аби перевірити готовність компанії "Укртрансгаз" і митних режимів до нових видів операцій.

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"Укртрансгаз" веде переговори з польською компанією Gаz-System, щоб дозволити транзитні потоки через пункт Германовичі. Крім того, якщо мережевий оператор Румунії Transgaz погодиться створити нову точку приєднання, то українські газові компанії отримають можливість для експорту у цю країну.

Що планує "Укртрансгаз"? Компанія збирається впровадити послуги короткострокової доставки газу для європейських компаній, які хочуть закачувати газ в українські сховища.

Для чого це Україні? Цей крок допоможе Україні диверсифікувати регіональну роль транзитера газу, будучи не тільки основним транспортним маршрутом для російського газу в Європу і імпортером обсягів з європейських країн, але і самостійним експортером.

До слова, Єврокомісія запропонувала Україні укласти договір щодо використання її газотранспортної системи на щонайменше наступні десять років.