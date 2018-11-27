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      Українські компанії умеблюють житловий квартал в Ізраїлі

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      Українські меблеві компанії умеблюють цілий житловий квартал в Ізраїлі
      Українські меблеві компанії умеблюють цілий житловий квартал в Ізраїлі / the-village.com.ua

      Українські меблеві компанії уклали угоду з будівельною компанією з Ізраїлю на умеблювання житлового кварталу.

      Як інформує прес-служба Мінекономрозвитку, в реалізації проекту будуть задіяні українські компанії-члени Української Асоціації Меблевиків.

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      У Кабміні наголошують, що ринок Ізраїлю є "ринком у фокусі" для українського експорту і завдяки схваленій угоді про зону вільної торгівлі.

      Бізнес, який уже активно налагоджує контакти з ізраїльськими колегами зможе одразу скористатися перевагами зони вільної торгівлі, які відкриє Угода з Ізраїлем,
      – зазначив профільний віце-прем'єр Степан Кубів.

      Відомо, що цей проект міністерства передбачає умеблювання приблизно 3000 квартир у житловому кварталі в Ізраїлі.

      Реалізація відбуватиметься за проектами українського дизайнера і в ній братиме участь 7 компаній-представників Української компанії меблевиків.

      За даними Мінекономрозвитку, лише у 2017 році експорт товарів і послуг з України до Ізраїлю був здійснений на понад 781 мільйон доларів і у порівнянні з попередніми показниками зріс на 19,1%.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Експорт Новини Ізраїля Будівництво
      Джерело: 24 канал
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