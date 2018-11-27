Українські компанії умеблюють житловий квартал в Ізраїлі

Українські меблеві компанії уклали угоду з будівельною компанією з Ізраїлю на умеблювання житлового кварталу.

Як інформує прес-служба Мінекономрозвитку, в реалізації проекту будуть задіяні українські компанії-члени Української Асоціації Меблевиків.

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У Кабміні наголошують, що ринок Ізраїлю є "ринком у фокусі" для українського експорту і завдяки схваленій угоді про зону вільної торгівлі.

Бізнес, який уже активно налагоджує контакти з ізраїльськими колегами зможе одразу скористатися перевагами зони вільної торгівлі, які відкриє Угода з Ізраїлем,

– зазначив профільний віце-прем'єр Степан Кубів.

Відомо, що цей проект міністерства передбачає умеблювання приблизно 3000 квартир у житловому кварталі в Ізраїлі.

Реалізація відбуватиметься за проектами українського дизайнера і в ній братиме участь 7 компаній-представників Української компанії меблевиків.

За даними Мінекономрозвитку, лише у 2017 році експорт товарів і послуг з України до Ізраїлю був здійснений на понад 781 мільйон доларів і у порівнянні з попередніми показниками зріс на 19,1%.

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