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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Українські кораблі захоплені спецназом РФ, є поранені, – заява ВМС ЗС України

      2017 Читать новость на русском
      Росія захопила українські військові кораблі
      Росія захопила українські військові кораблі

      Як повідомили у прес-центрі командування військово-морських сил України, спецзан Росії захопив українські кораблі у Азовському морі.

      За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир “Яни Капу” також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

      Читайте також: Російський корабель протаранив український буксир: відео інциденту

      Також є інформація про двох поранених українських військових моряків.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Варто зазначити, що через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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