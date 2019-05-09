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      Українські лікарні отримають обладнання на 68,8 мільйона гривень

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Майже 14 тисяч одиниць спеціальної медичної техніки та устаткування на загальну суму 68,8 мільйона гривень передадуть українським лікарням на безоплатній основі.

      У Мінекономрозвитку зазначили, що відповідна техніка та устаткування перебувають на балансі Державного матеріального резерву України та не використовується за призначенням 3-5 років, однак є цілком придатні для роботи у медичних закладах.

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      Відповідну ініціативу Мінекономрозвитку Уряд підтримав 8 травня.

      Ми зважили всі можливості і виявилося, що медичні заклади готові забрати це обладнання, несуттєво його модернізувати та використовувати у роботі. Щоб передача була прозорою та чесно – передамо усе Міністерству охорони здоров'я для подальшого розподілення до лікарень України,
      – заявив Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

      Серед переліку обладнання, яке підлягає передачі згідно рішення Уряду, є комплекси рентгенівської діагностики, пульсоксиметри, дихальні апарати, апарати штучної вентиляції легень, маски, кисневі концентратори тощо. Усього 13 952 одиниці загальною вартістю на момент передачі 68,8 мільйона гривень.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Лікарня Міністерство охорони здоров’я Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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