Українські лучники встановили новий світовий рекорд

Українські лучники Маркіян Івашко та Анастасія Павлова встановили новий світовий рекорд

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.

Читайте також: Міжнародна федерація плавання офіційно затвердила рекорд українця Говорова

На змаганнях Гран-прі Європи в Софії наші спортсмени набрали загальну суму балів - 1343. яка віднині є найвищим досягненням в змаганнях змішаних пар.

Більше новин зі світу спорту читайте у розділі Спорт24