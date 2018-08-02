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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Українські лучники встановили новий світовий рекорд

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Маркіян Івашко
Маркіян Івашко

Українські лучники Маркіян Івашко та Анастасія Павлова встановили новий світовий рекорд

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.

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На змаганнях Гран-прі Європи в Софії наші спортсмени набрали загальну суму балів - 1343. яка віднині є найвищим досягненням в змаганнях змішаних пар.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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