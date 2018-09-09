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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Українські мандрівники підкорили цілий континент на велосипедах

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10 тисяч кілометрів і понад 400 міст позаду – Північну Америку підкорили українські чумаки. Так себе називають мандрівники-велосипедисти. Їхня головна мета – не лише подолати дистанцію на двоколісному, але й розповісти за океаном про Україну.

Цей стяг перетнув Північну Америку. І повернувся додому.

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Українські мандрівники

Зустрічали українських веломандрівників від Лос Анджелеса до Ванкувера, а звідти і до Нью йорка. Загалом понадо 400 міст і 10 тисяч кілометрів просторами Північної Америки у цих велосипедистів позаду. Костянтин Самчук та Ярослав Матвійчук розповідають: постійно ламались велосипеди, попадали під дощі, мерзли. Проте сил додавали мальовничі краєвиди. Та все ж головною метою було інше.

Знають часто (про Україну – 24 канал) – війна, корупція, Чорнобиль. Ось такі, щось негативне. А ми своїм велопробігом намагались поліпшити імідж. Для того, щоб Україна асоціювалась з витривалістю, силою духу,
– розповів організатор велопробігу Костянтин Самчук. 

Така мета зародилась у Костянтина після повернення з війни. Згодом, ідея знайшла однодумців. У 2016-му вже команда "велочумаків" вирушила підкорювати Європу. І, як виявилось, не дарма.

Більше – дивіться у сюжеті. 
 

Автор: Олена Кук
Теги: Подорожі
Джерело: 24 канал
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