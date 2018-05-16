Українські медики лікуватимуть за міжнародними протоколами
Міністерство охорони здоров'я запустило онлайн-платформу з міжнародними протоколами лікування, якими можуть користуватися українські медики.
Про це зазначила очільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook.
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Для того, щоб користуватися ними, необхідно лише зареєструватися.
Тут зібрані настанови для лікування у 62 категоріях – це, зокрема, кардіологія, анестезіологія, психіатрія, травматологія, інфекційні захворювання, нейрохірургія, радіологія,
– прокоментувала Супрун.
Протоколи, які доступні лише англійською мовою, обіцяли невдовзі перекласти. Перш за все, перекладуть Топ-100 актуальних захворювань і станів.
Такі протоколи створює міжнародна спільнота на основі досліджень, у них є алгоритм для лікарів, як призначати препарати пацієнту.
Супрун зазначила, що протоколи будуть оновлюватися, відтак. Призначатимуть лікування людині за останніми рекомендаціями.
До слова, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що понад 3,5 мільйонів українців станом на 11 травня вже обрали собі сімейного лікаря.
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