Українські медики лікуватимуть за міжнародними протоколами

Міністерство охорони здоров'я запустило онлайн-платформу з міжнародними протоколами лікування, якими можуть користуватися українські медики.

Про це зазначила очільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook.

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Для того, щоб користуватися ними, необхідно лише зареєструватися.

Тут зібрані настанови для лікування у 62 категоріях – це, зокрема, кардіологія, анестезіологія, психіатрія, травматологія, інфекційні захворювання, нейрохірургія, радіологія,

– прокоментувала Супрун.

Протоколи, які доступні лише англійською мовою, обіцяли невдовзі перекласти. Перш за все, перекладуть Топ-100 актуальних захворювань і станів.

Такі протоколи створює міжнародна спільнота на основі досліджень, у них є алгоритм для лікарів, як призначати препарати пацієнту.

Супрун зазначила, що протоколи будуть оновлюватися, відтак. Призначатимуть лікування людині за останніми рекомендаціями.