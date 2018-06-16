Українські миротворці у Конго виконали небезпечну операцію, ледь не потрапивши у пастку: фото

Під час планового польоту в один із населених пунктів Конго, в українського вертольоту вийшла з ладу одна важлива деталь. Перед ними постало питання: або прориватись суходолом крізь повні бойовиками джунглі, або піти на ризик та доcтавити потрібну деталь іншим гелікоптером.

Звичайний плановий політ українських миротворців. Завдання – доставити гуманітарний вантаж з одного міста республіки Конго в інше. Наші блакитні шоломи роблять таке щодня. Проте цього разу сталась аварійна ситуація: вийшов з ладу редуктор гелікоптера. Це елемент коробки передач. Без нього летіти далі не можна.

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До бази наших миротворців 200 кілометрів. Це якщо повітрям.

Тут Гома, сюди ми летіли на Шабунду. Відстань невелика – 200 кілометрів. 245 напряму. Але якщо по дорогах потрібно робити гак у майже не півтори тисячі кілометрів,

– розповів командир 18 вертолітного загону ЗСУ Григорій Ситник.

І це, враховуючи, що протягом цих півтори тисячі кілометрів на наш екіпаж ледь на кожному кроці чатують бандформування, яких у Конго приблизно п'ять різних. Тому було прийнято рішення доставляти вантаж іншим гелікопетром. Проте не вантажним, а звичайним.

Подібних операцій в історії військової авіації ВПС України ще не виконувалось,

– наголосив Григорій Ситник.

Новий редуктор важить понад тонну. Українські МІ-8 не пристосовані до перевезення таких вантажів. Складність полягає ще й у тому, що в Конго дуже складний рельєф місцевості.

"Тут є умови високогір'я. А політ з вантажем на зовнішній підвісці, який важить понад тону теж не є з простих", – наголосив прес-офіцер 18 вертолітного загону ЗСУ Володимир Фітьо.



На екіпаж ледь на кожному кроці чатували бандформування



Сталась аварійна ситуація: вийшов з ладу редуктор гелікоптера



Вантаж постійно розгойдувався та ризикував відірватись

Проте залишати український екіпаж з поламаним вертолітом теж ні в якому разі було не можна, тому було прийнято рішення – спробувати. Щоб подолати гори Конго, український вертоліт піднявся на висоту понад три з половиною кілометри. Вантаж постійно розгойдувався та ризикував відірватись.

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Завдяки майстерності українських пілотів новий редуктор був доставлений, і екіпаж успішно провів ремонт. Зазвичай, на таку операцію йде три-чотири дні. Українські миротворці впорались за півдня. Після ремонту український екіпаж успішно повернувся на місце дислокації.