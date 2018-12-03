Українські моряки у полоні РФ: кримськотатарські активісти привезли продукти до СІЗО у Москві

Кримськотатарські активісти приїхали в Москву до будівлі СІЗО "Лефортово", де утримують захоплених українських моряків. Активісти привезли військовослужбовцям речі та продукти.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

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Так, передачі для українських моряків збирали на окупованому півострові.

Ми з друзями, запеклими та відважними людьми, взяли на себе відповідальність привезти зібрані в Криму передачі, речі, продукти. І за допомогою наших друзів тут, у Москві, передати їм (українським морякам – 24 канал) в руки, щоб вони, перебуваючи в цьому такому невеселому місці, почували себе нормально,

– прокоментував активіст.



Речі зібрали на окупованому півострові/ Джерело: Фейсбук Nariman Dzhelalov



Активісти приїхали до будівлі СІЗО у Москві/ Джерело: Фейсбук Nariman Dzhelalov

Раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків, але найближча зустріч може відбутись не раніше понеділка, 3 грудня.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО.



Наслідком агресії Росії стало введення Україною воєнного стану у 10-и областях до 26 грудня і заборона в'їзду в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.