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      Українські моряки в Китаї просять про допомогу: на судні закінчується пальне, їжа та питна вода

      - Читать новость на русском
      Судно заарештоване протягом 4 місяців / pivdenukraine.com.ua

      На судні перебувають 22 українці та 1 іноземець. В екіпажу закінчується вода, продукти харчування, медикаменти та пальне.

      Екіпаж судна New Orion просить про допомогу, одному зі членів потрібна термінова медична допомога. Про це повідомляє "Українській південь".

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      Більша частина екіпажу – одеські моряки. Судно належить кіпрській фірмі Vercania Holding LTD.

      Чотири місяці тому судно було заарештовано і зараз воно перебуває в порту Цзяньін, у Китаї. Його заарештували через борги судновласника за ремонт. А моряки стали заручниками ситуації. Їм давно не платять зарплату. Фірма залишила судно напризволяще.

      Ситуацію також ускладнює епідемія коронавірусу в Китаї. Члени екіпажу звертаються до міжнародних організацій допомоги морякам та в органи державної влади України та Посольства України в Китайській Народній Республіці допомогти вирішити ситуацію.

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус Covid-19 Китай Новини Одеси
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