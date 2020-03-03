Українські моряки в Китаї просять про допомогу: на судні закінчується пальне, їжа та питна вода

На судні перебувають 22 українці та 1 іноземець. В екіпажу закінчується вода, продукти харчування, медикаменти та пальне.

Екіпаж судна New Orion просить про допомогу, одному зі членів потрібна термінова медична допомога. Про це повідомляє "Українській південь".

Читайте також: Росія відпустила затриманих на Азові українських рибалок

Більша частина екіпажу – одеські моряки. Судно належить кіпрській фірмі Vercania Holding LTD.

Чотири місяці тому судно було заарештовано і зараз воно перебуває в порту Цзяньін, у Китаї. Його заарештували через борги судновласника за ремонт. А моряки стали заручниками ситуації. Їм давно не платять зарплату. Фірма залишила судно напризволяще.

Ситуацію також ускладнює епідемія коронавірусу в Китаї. Члени екіпажу звертаються до міжнародних організацій допомоги морякам та в органи державної влади України та Посольства України в Китайській Народній Республіці допомогти вирішити ситуацію.