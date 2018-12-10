Українські моряки в полоні РФ: командувач ВМС просив Порошенка обміняти його на арештантів

Командувач ВМС України Ігор Воронченко звертався до президента Порошенка із проханям обміняти його на полонених в Росії українських моряків.

Про це сам Воронченко розповів у коментарі УНН.

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З президентом була розмова (стосовно його заяви про готовність обміняти себе на полонених моряків – 24 канал),

– сказав командувач укаїнських ВМС.

Про те, що відповів Порошенко на таку пропозицію, Воронченко не розповів.

"Я поки що не можу сказати", – пояснив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи звертався Воронченко до української сторони, яка займається обміном полонених та політв’язнів, він повідомив: "Я заяву зробив. Ті люди, які цей процес роблять, я готовий з ними спілкуватися у цьому напрямку".

Воронченко також запевнив, що готовий зробити зі свого боку все для обміну українських моряків.

Я готовий. А що відмовлюся від своїх слів? У мене досвід є. І витягування звідти теж є. Витягнемо їх. Вони чинили законно і у правовому полі,

– додав командувач ВМС.

Додамо, що відразу після захопення Росією українських військових на морі, Воронченко передав морякам щемкий лист зі словами підтримки. "Відчувати страх – це нормально. Головне розуміти, що за вами стоїть весь світ", – написав тоді командувач ВМС.

Що сталося у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 груднята заборонила вї'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.