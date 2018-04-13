23:38
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, сьогодні
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Українські оператори отримали нові ліцензії на 4G

435
Київстар, Vodafone і lifecell отримали нові ліцензії на 4G
Київстар, Vodafone і lifecell отримали нові ліцензії на 4G / Фото з відкритих джерел

Три найбільші українські мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell отримали ліцензію на право реалізації технології мобільного зв'язку 4G в діапазоні 1800 МГц.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: "Київстар" встановив обмеження швидкості інтернету

Відомо, що Національна комісія, яка виконує держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), видала ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у діапазоні 1800 МГц.

4G у цьому діапазоні має з’явилися 1 липня 2018 року.

Під час торгів найбільші українські оператори Київстар, Vodafone-Україна і lifecell придбали лоти шириною відповідно 25 МГц, 20 МГц і 15 МГц за 1,325 мільярдів, 1,06 мільярдів та 795 мільйонів гривень.

Київстар також придбав четвертий і шостий лоти відповідно за 612 мільйонів і 900 мільйонів гривень. П'ятий лот купив Vodafone-Україна за 742 мільйонів гривень.

Теги: Інтернет Техно 4G Мережа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук