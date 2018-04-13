Українські оператори отримали нові ліцензії на 4G

Три найбільші українські мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell отримали ліцензію на право реалізації технології мобільного зв'язку 4G в діапазоні 1800 МГц.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Відомо, що Національна комісія, яка виконує держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), видала ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у діапазоні 1800 МГц.

4G у цьому діапазоні має з’явилися 1 липня 2018 року.

Під час торгів найбільші українські оператори Київстар, Vodafone-Україна і lifecell придбали лоти шириною відповідно 25 МГц, 20 МГц і 15 МГц за 1,325 мільярдів, 1,06 мільярдів та 795 мільйонів гривень.

Київстар також придбав четвертий і шостий лоти відповідно за 612 мільйонів і 900 мільйонів гривень. П'ятий лот купив Vodafone-Україна за 742 мільйонів гривень.