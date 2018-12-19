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      Українські паралімпійці вибороли 30 медалей на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

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      Олександра Кононова виборола 3 золоті та 2 бронзові нагороди
      Олександра Кононова виборола 3 золоті та 2 бронзові нагороди

      Паралімпійська збірна виборола 30 медалей на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону. У доробку українців 5 золотих, 14 срібних та 11 бронзових нагород.

      Такий успіх дозволив "синьо-жовтим" посісти перше місце за загальною кількістю медалей та третє у загальному командному заліку, повідомили у Національному комітеті спорту інвалідів України.

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      Варто зазначити, що у складі збірної було 18 спортсменів (11 чоловіків та 7 жінок). Найкраще за всі дні змагань від команди України виступила Олександра Кононова, яка виборола 3 золоті та 2 бронзові нагороди.

      Теги: Спорт Новини біатлону Лижний спорт
      Джерело: 24 Канал
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