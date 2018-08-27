Українські паралімпійці вразили своїм результатом на ЧЄ з легкої атлетики

У неділю, 26 серпня, закінчився Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед паралімпійців. Україна посіла третє місце у медальному заліку, здобувши 49 медалей.

Українська збірна здобула 19 золотих, 22 срібні та 8 бронзових медалей.

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Найбільшу кількість нагород принесли Лейля Аджаметова (2 золота та 1 срібло), Владислав Загребельний (2 золота й 1 срібло), Оксана Ботурчук (2 золота), Анастасія Москаленко (2 золота) та Ігор Цвєтов (2 золота).

Нашим спортсменам вдалось побити 2 рекорди світу та встановити 5 рекордів Європи. Наші рекордсменки: Овсій Зоя (1 рекорд світу, 2 рекорди Європи), Лєбєдєва Яна – 1 рекорд світу та 3 рекорди Європи.

Топ-10 медального заліку виглядає так:

Польща – 26-15-20 (61)

Велика Британія – 20-14-16 (50)

Україна – 19-22-8 (49)

Франція – 17-13-9 (39)

Німеччина – 14-19-9 (42)

Іспанія – 8-13-7 (28)

Швейцарія – 8-5-10 (23)

Фінляндія – 8-4-2 (14)

Португалія – ​​7-7-3 (17)

Італія – ​​6-3-8 (17)

Нагадаємо, тиждень назад Паралімпійська збірна України стала абсолютним переможцем чемпіонату Європи з плавання.