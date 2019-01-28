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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Українські плавці здобули 8 медалей на престижних змаганнях у Люксембурзі

      9 Читать новость на русском
      Михайло Романчук
      Михайло Романчук / Фото з відкритих джерел

      Українські плавці завоювали 8 медалей на першому етапі Кубка LEN (Європейської ліги плавання), який відбувся в Люксембургу.

      У перший день змагань Сергій Фролов завоював золото в плаванні на 1500 метрів вільним стилем, показавши результат 15:28.49 хвилини. На дистанції 50 метрів батерфляєм Владислав Бухов завоював бронзу з результатом 23.98 секунди. Третью медаль українців у Люксембурзі завоював Євген Коптєлов на 200 метрів батерфляєм. З результатом 2:00.38 він став третім.

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      На наступний день Сергій Фролов після золота на дистанції 1500 метрів вільним стилем ще раз піднявся на вершину п'єдесталу, але на цей раз на 800 метрах з результатом 8:01.07.

      Сергій Шевцов на дистанції 50 метрів вільним стилем зумів піднятися на п'єдестал і здобув срібло, показавши час 22,40 с. І ще одну медаль завоював Богдан Касьян на дистанції 50 метрів на спині, він показав результат 25,89 с і фінішував другим.

      В останній день змагань в Люксембургу золоті медалі завоювали українські плавці Михайло Романчук та Сергій Шевцов.

      Романчук здобув золото на дистанції 400 м вільним стилем з результатом 3.50,76 хвилини, Сергій Шевцов – на дистанції 100 м вільним стилем з результатом 49,39 секунди.

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      Теги: Плавання Люксембург Спорт
      Джерело: 24 Канал
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