Українські плавці здобули 8 медалей на престижних змаганнях у Люксембурзі

Українські плавці завоювали 8 медалей на першому етапі Кубка LEN (Європейської ліги плавання), який відбувся в Люксембургу.

У перший день змагань Сергій Фролов завоював золото в плаванні на 1500 метрів вільним стилем, показавши результат 15:28.49 хвилини. На дистанції 50 метрів батерфляєм Владислав Бухов завоював бронзу з результатом 23.98 секунди. Третью медаль українців у Люксембурзі завоював Євген Коптєлов на 200 метрів батерфляєм. З результатом 2:00.38 він став третім.

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На наступний день Сергій Фролов після золота на дистанції 1500 метрів вільним стилем ще раз піднявся на вершину п'єдесталу, але на цей раз на 800 метрах з результатом 8:01.07.

Сергій Шевцов на дистанції 50 метрів вільним стилем зумів піднятися на п'єдестал і здобув срібло, показавши час 22,40 с. І ще одну медаль завоював Богдан Касьян на дистанції 50 метрів на спині, він показав результат 25,89 с і фінішував другим.

В останній день змагань в Люксембургу золоті медалі завоювали українські плавці Михайло Романчук та Сергій Шевцов.

Романчук здобув золото на дистанції 400 м вільним стилем з результатом 3.50,76 хвилини, Сергій Шевцов – на дистанції 100 м вільним стилем з результатом 49,39 секунди.

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