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      Українські політики привітали своїх матерів: зворушливі слова і фото

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      Привітання з Днем матері від українських політиків
      Привітання з Днем матері від українських політиків / Колаж 24 канал

      З Днем матері своїх неньок привітала низка українських політиків: вони поділилися у соцмережах теплими словами та фотознімками зі своїми матерями.

      "Та безмежна та жертовна любов, яку материнське серце дарує своїй дитині – найсильніше почуття на землі. І ніщо не може перевершити цю дану Господом любов!", – написав на своїй Facebook-сторінці Президент України Петро Порошенко.

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      А прем’єр Володимир Гройсман опублікував у мережі своє дитяче фото разом з матір’ю.

      Минуло 19 років. Мені тебе дуже не вистачає, мамо..., – написав Гройсман.

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      "Моя найкраща Мама, дякую тобі за життя!", – написав голова Радикальної партії Олег Ляшко.

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      Привітав свою матір і екс-прем’єр, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, поділившись позитивним фото з ненькою.

      "Мами і доньки. Люблю вас, мої дівчата! З Днем матері всіх!", – написала в мережі лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона опублікувала фотоколаж зі своїми матір’ю, донькою та онукою.

      Міністр юстиції Павло Петренко у привітанні з Днем матері написав, що всі його успіхи та досягнення – це, перш за все, заслуга його мами.

      В День матері дякую моїй мамі за мудрість і терплячість. Хочу бути для моїх дітей найкращим другом,
      – написала в мережі перше заступниця спікера парламенту Ірина Геращенко.

      "Мамочко, спасибі, що ти у мене є! Спасибі, що ти робила для мене. Спасибі, що витрачала на мене весь свій вільний час, водячи по музеях, кінопрем'єрах і театрах. Спасибі за те, що давала мені правильні книги і водила на правильні фільми", – написав нардеп Борислав Береза, додавши своє дитяче фото.

      Привітання від в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

      "Мамо, дякую тобі за те, що ти народила мене, виховала мене, за те, що ти розділила зі мною мою нелегку долю", –сказала у відеозверненні нардеп Надія Савченко.

      blog_ava
      День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
      сьогодні
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      Теги: Новини України День матері LifeStyle Уляна Супрун Новини політики Травневі свята Традиції Новини LifeStyle Петро Порошенко Володимир Гройсман Олег Ляшко Арсеній Яценюк Юлія Тимошенко - новини Павло Петренко Надія Савченко
      Джерело: 24 канал
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