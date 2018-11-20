Українські поліцейські незабаром отримають вертольоти від Франції: фото
У грудні Франція має передати українським надзвичайникам та поліцейським перші вертольоти Airubus Н225 Super puma, які виробляють у Франції для України.
Знімки гвинтокрилів опублікував у своєму Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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"Перші вертольоти для України Airubus Н225 Super puma практично готові! Наші французькі партнери завершують складання, налагодження та випробувальні польоти", – зазначив чиновник.
Також Аваков зазначив, що разом з французами розробку тестують і наші пілоти.
У грудні Державній службі з надзвичайних ситуацій та Національній поліції мають передати чотири гелікоптери.
Джерело: 24 канал
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