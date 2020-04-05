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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Українські прикордонники не дали втекти за кордон 3 українцям: ті уникали самоізоляції

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      Українські прикордонники завернули з кордону трьох українців, що тікали від самоізоляції / Пресслужба ДПСУ

      Українські прикордонники упродовж доби 4 квітня виявили трьох громадян України, що порушили терміни самоізоляції.

      Як повідомляє пресцекнтр МВС, до структури якої входить Держприкордонслужба (ДПСУ), трьох україців завернули з кордону на таких пунктах пропуску:

      • "Бачівськ" (Сумська область, кордон із Росією),
      • "Сеньківка" (Чернігівська область, кордон із Білоруссю та Росією),
         
      • "Тиса" (Закарпатська область, кордон із Угорщиною).

      Важливо! Карантин в Україні посилили: що нового

      Як підкреслюють правоохоронці, вищезазначені особи взяли на себе та власноруч підписали згоду щодо обов’язкової самоізоляції. Але порушили ці правили.

      Про це прикордонники повідомили поліцейських. Останні склали на них адміністративні протоколи за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення "Порушення правил щодо карантину людей".

      Українці, закликаємо вас залишатися вдома аби зменшити передачу інфекції та врятувати життя оточуючих людей, передусім ваших рідних та близьких. Вкотре наголошуємо, що за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, передбачено штраф – від 17 тисяч гривень,
      – наголошують у ДПСУ.

      Також тут розповіли, що українські прикордонники продовжують виконання заходів із недопущення поширення COVID-19 на територію України.

      Мовиться, зокрема, про

      • прикордонний і безпековий контроль,
      • температурний скринінг,
      • опитування щодо самопочуття,
      • збір підписаних погоджень про самоізоляцію подорожуючих.

      До слова, за порушення правил карантину українські правоохоронці вже склали понад 3,5 тисяч адмінпротоколів. 

      Зверніть увагу! Згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, люди які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Мета таких заходів – недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

      До речі Людям, які прибули з-за кордону, на 6 день обсервації робитимуть ПЛР-тести

      Покарання за порушення умов карантину в Україні: головне

      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
      • Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
      • Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
      • Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, притягуватимуться до адміністративної та кримінальної відповідальності.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
      Яку відповідальність передбачено за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба
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