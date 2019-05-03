Українські прикордонники запустили роботу власного радіо

3 травня розпочала своє мовлення онлайн-радіостанція Держприкордонслужби України "Радіо Кордон". Послухати радіо прикордонників можна на сайті ДПСУ.

Про що говоритимуть в ефірі "Радіо Кордон"?

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Розповідатимуть корисну та цікаву інформацію з кордону,

говоритимуть про спецпроекти,

про правила та вимоги щодо оформлення документів для міжнародних подорожей,

про нововведення, розвиток та досягнення відомства,

про ситуацію в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення та адмінмежі з окупованими територіями

розповідатимуть новини щогодини, прямі ефіри з гостями студії на різноманітні теми,

звучатиме музика, переважно українська.

"Ми прагнемо стати відкритішими до суспільства, до громадян, які люблять подорожувати Україною та світом. Ми відкриваємо інформаційні кордони та популяризуємо український туризм, культуру, стартапи", – розповів помічник голови ДПСУ Олег Слободян.