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      Українські прикордонники затримали любителя совка на "радянських бляхах": фото

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      Прикордонники спіймали авто на підробних "радянських номерах" / фото: ДПСУ

      На пункті пропуску "Кучурган", що в Одеській області на кордоні з Молдовою, співробітники Держприкордонслужби затримали підозрілий автомобіль. Усе авто було обклеєно символікою Радянського Союзу а замість номерних знаків встановлені саморобні "радянські бляхи".

      Крім того, в іноземця були підробний техпаспорт невстановленого зразка, але знайшлися і справжні документи. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

      До слова: Німеччина нагадала Путіну, як Сталін і Гітлер розділили Польщу

      Авто шанувальника Радянського Союзу було конфісковане та передане поліції. Абсурдності ситуації додає той факт, що "савєцкай души чєлавєк" обрав для наклеювання "радянських блях" автомобіль німецького виробника – марки BMW.

      авто на радянських номерах, ДПСУ
      Автомобіль на підробних номерах вже передали поліції

      Прикордонники також повідомили правоохоронцям про встановлені ознаки злочинів. Мовиться про порушення законів про декомунізацію, а також підробку документів. Любителю совка загрожує до 3 років за ґратами.

      авто на радянських номерах, прикордонники
      За підробку документів і порушення закону про декомунізацію любителю совка загрожує 3 роки за ґратами

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      4951
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України СРСР Держприкордонслужба Поліція Декомунізація Молдова Курйозні новини
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