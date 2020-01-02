Українські прикордонники затримали любителя совка на "радянських бляхах": фото

На пункті пропуску "Кучурган", що в Одеській області на кордоні з Молдовою, співробітники Держприкордонслужби затримали підозрілий автомобіль. Усе авто було обклеєно символікою Радянського Союзу а замість номерних знаків встановлені саморобні "радянські бляхи".

Крім того, в іноземця були підробний техпаспорт невстановленого зразка, але знайшлися і справжні документи. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Авто шанувальника Радянського Союзу було конфісковане та передане поліції. Абсурдності ситуації додає той факт, що "савєцкай души чєлавєк" обрав для наклеювання "радянських блях" автомобіль німецького виробника – марки BMW.



Автомобіль на підробних номерах вже передали поліції

Прикордонники також повідомили правоохоронцям про встановлені ознаки злочинів. Мовиться про порушення законів про декомунізацію, а також підробку документів. Любителю совка загрожує до 3 років за ґратами.



За підробку документів і порушення закону про декомунізацію любителю совка загрожує 3 роки за ґратами