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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Українські птахівники торік реалізували 16 мільярдів яєць

      Нова тема 78 Читать новость на русском

      Традиційно на передодні святої Пасхи суттєво зростає попит на курячі яйця.

      Їх розписують, ними прикрашають домівки, додають у пасхальну випічку та великодні смаколики. А птахівники щороку намагаються задовольнити підвищений попит. Так, за підрахунками Держстату, обсяг виробництва яєць торік зріс ще на чотири відсотки – до 16 мільярдів штук. Задовольняє споживачів і якість продукції. Євгенія на Пасху завжди пече кулічі. Каже, до покупки яєць ставиться вкрай виважено. Завжди обирає найсвіжіші та певних виробників. Адже від цього залежить смак випічки.

      "Дістаю з коробки саме яйце і починаю його роздивлятись. Воно має виглядати більш матовим, бо якщо яйце глянцеве, то це говорить про те, що воно вже дуже довго лежало. Потім завжди обираю яйця, щоб вони були чистенькі: без пір'я та курячого помету, бо такі яйця зберігаються довше", – розповіла киянка Євгенія Падусенко.

      Також варто звертати увагу на колір яйця. Наприклад, чим свіжіше біле яйце, тим воно світліше. З часом шкаралупа сіріє, розповідають фахівці агрохолдингу "Авангард" – одного з найбільших виробників яєць в Україні, які продають яйця під торгівельною маркою "Квочка". Значну роль відіграють й умови утримання курей.

      "У домашніх умовах курка знаходиться на вільному годуванні, на промисловому – вона знаходиться на клітинному утриманні. І годується вона на фабриці збалансованими повноцінними комбікормами, а вдома – те, що дадуть, те, що знайде", – сказав директор птахофабрики "Макарівська" В'ячеслав Коцан.

      На відміну від домашніх, яйця торговельної марки "Квочка" сортують відповідно до ґатунку, тобто залежно від ваги та маркерують кожне датою фасування.

      "Є категорія "дрібне", є категорія С2, С1, С0 та С0", – пояснив технолог агрохолдингу "Авангард" Інна Ігнатченко.

      Яйця "Квочка" доставляють на українські магазини, дотримуючись необхідного температурного режиму – від чотирьох градусів. Свіжими вони вважаються до 25 днів. Проте, у холодильнику яйця можна зберігати і до двох місяців.

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      Теги: Новини України
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