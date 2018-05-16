Українські розробники та ПриватБанк створили біометричний платіжний браслет: фото і відео

Український стартап MAWI Solutions разом з командою ПриватБанку на міжнародній виставці FinovateSpring 2018 у Сан-Франциско презентували біометричний платіжний браслет MAWI Pay, який підтримує технологію безконтактної оплати Mastercard.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Технологія полягає в тому, що власника браслета можна автентифікувати за допомогою електрокардіограми. Тобто лише власник браслета зможе оплачувати покупки пристроєм у торгових точках: якщо браслет буде вдягнено на руку іншої людини, ґаджет відключить платіжну функцію.

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"Ми провели безліч досліджень, щоб бути впевненими, що ЕКГ – унікальний біометричний ідентифікатор. Наші алгоритми навчилися визначати з високою точністю людину всього за кількома ударами серця. На якість розпізнавання не впливають ні фізичні навантаження, ні зміни віку людини, ні стрес", – заявив Рон Фрідман СЕО MAWI Solutions.

Технологія безконтактної оплати Mastercard дає змогу швидко, зручно й безпечно розраховуватись за допомогою картки, переносного пристрою або мобільного телефону. За минулий рік у Європі кількість безконтактних карток і пристроїв зросла на 36%, а кількість безконтактних транзакцій подвоїлася.