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      Українські рятувальники приїхали до Києва на наймасштабніші навчання з цивільного захисту

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      Вперше за останні 10 років в Україні стартували масштабні навчання з цивільного захисту. Рятувальники впродовж трьох днів будуть відпрацьовувати варіанти небезпечних ситуацій.

      Про це повідомив у прямому ефірі кореспондент 24 каналу.

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      ДСНС розгорнула навчання лише на окремих об'єктах, аби не заважати жителям міст.

      Вчора представники служби та київської влади попередели мешканців столиці про навчання та попросили не реагувати на них. Все, що можуть бачити кияни – це переміщення великої кількості рятувальної техніки по місту.

      У вівторок, 20 листопада, рятувальники імітували витікання п'яти тонн аміаку на пивному заводі. Цю ситуацію змоделювали, щоб перевірити, чи працює служба безпеки самого заводу та як відбувається комунікація з іншими службами, які допомагають у ліквідації таких катастроф: ДСНС, поліція, пожежна служба, швидка допомога та хімічні лабораторії.

      ДСНС
      Імітація аварії на київському заводі

      Навчання з цивільного захисту триватимуть ще два дні – рятувальники будуть відпрацьовувати поведінку під час різних катастроф та подій, щоб злагодити співпрацю усіх рятувальних служб на випадок справжньої надзвичайної ситуації.

      Теги: Новини України ДСНС Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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