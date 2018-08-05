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Українські сестри Кіченок вийшли у фінал престижного парного турніру в США

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Людмила і Надія Кіченок
Людмила і Надія Кіченок

Українки Людмила і Надія Кіченок переграли пару румунки Міхаели Бузарнеску і британки Хізер Уотсон в півфіналі турніру WTA Premier у Сан-Хосе.

Матч завершився з рахунком 6:4, 3:6, 10:8. На вирішальному тайбрейку українки поступалися 4:8, але потім виграли шість очок поспіль.

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Сестри Кіченок поборються за парний титул на турнірі категорії WTA Prtemier з призовим фондом $799 тис. Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе. У фіналі українки зустрінуться з лідерами посіву – тайваньсько-чеським дуетом Чжан/Пешке.

Нагадаємо, в активі Людмили та Надії є два трофеї на спільних турнірах WTA: у 2015 році в Шеньчжені та в сезоні-2016 у Флоріанополісі.

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Теги: Теніс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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