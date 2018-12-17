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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Українські шахісти заявилися на чемпіонат світу в Росії

      178 Читать новость на русском
      Як зіграють українці в Росії?
      Як зіграють українці в Росії?

      26-31 грудня у російському Санкт-Петербурзі відбудуться чемпіонати світу з бліцу і швидких шахів. Серед учасників, за попередніми заявками, – одразу 11 представників України.

      У жіночих змаганнях планують грати сестри Анна і Марія Музичук, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталя Жукова, Наталя Букса і Діана Арутюнова; у чоловічих – Антон Коробов, Олександр Зубов, Адам Тухаєв і Ельдар Гасанов.

      Нагадаємо, що місяць тому одразу 5 українських шахісток виступали на чемпіонаті світу з класичної гри, що відбувався також у Росії – в Ханти-Мансійську. І там львів’янка Марія Музичук завоювала бронзову нагороду.

      Крім того, наступна Всесвітня шахова олімпіада-2019 також відбудеться в Росії, в тому ж Ханти-Мансійську. Там мають виступати національні збірні України – чоловіча і жіноча.

      Зважаючи на такі шахові "комбінації", цікаво знати вашу думку: можна виступати українцям у Росії чи ні? Причому проблема стосується всіх видів спорту – адже в такій самій ситуації, як і шахісти, можуть опинитися й інші наші атлети.

      Отже, беріть участь в дискусії на сайті 24 – переходьте за посиланням, голосуйте, пишіть коментарі і діліться з друзями: чи можна українським спортсменам виступати на турнірах у Росії?

      Теги: Україна – Росія Спорт Шахи
      Джерело: 24 Канал
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