Українські шахісти заявилися на чемпіонат світу в Росії

26-31 грудня у російському Санкт-Петербурзі відбудуться чемпіонати світу з бліцу і швидких шахів. Серед учасників, за попередніми заявками, – одразу 11 представників України.

У жіночих змаганнях планують грати сестри Анна і Марія Музичук, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталя Жукова, Наталя Букса і Діана Арутюнова; у чоловічих – Антон Коробов, Олександр Зубов, Адам Тухаєв і Ельдар Гасанов.

Нагадаємо, що місяць тому одразу 5 українських шахісток виступали на чемпіонаті світу з класичної гри, що відбувався також у Росії – в Ханти-Мансійську. І там львів’янка Марія Музичук завоювала бронзову нагороду.

Крім того, наступна Всесвітня шахова олімпіада-2019 також відбудеться в Росії, в тому ж Ханти-Мансійську. Там мають виступати національні збірні України – чоловіча і жіноча.

Зважаючи на такі шахові "комбінації", цікаво знати вашу думку: можна виступати українцям у Росії чи ні? Причому проблема стосується всіх видів спорту – адже в такій самій ситуації, як і шахісти, можуть опинитися й інші наші атлети.

Отже, беріть участь в дискусії на сайті 24 – переходьте за посиланням, голосуйте, пишіть коментарі і діліться з друзями: чи можна українським спортсменам виступати на турнірах у Росії?