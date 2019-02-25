19:01
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Українські схеми ухилення від сплати податків: хто краде найбільше

      185 Читать новость на русском
      Українські схеми ухилення від сплати податків: офшори набйльше крадуть з бюджету
      Українські схеми ухилення від сплати податків: офшори набйльше крадуть з бюджету / pixabay.com

      Боротьбу з ухиленням від сплати податків логічно було почати зі схем, від яких країна втрачає найбільше, або хоча б з усіх одночасно. Політики ж заявили, що зберуть більше грошей, обклавши податками, зокрема, ІТішних ФОПів (фізичних осіб підприємців) – і все це для наповнення державної скарбниці.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

      Читайте також: Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини

      "На інфографіці (нижче – 24 канал) ви бачите українські схеми ухилення від сплати податків. Чим більша тварина і червоне коло поряд з нею, тим більше податків бюджет не отримує через цю схему. Від зловживань системою ФОПів ми втрачаємо в десять разів менше, ніж від офшорних схеми чи контрабанди", – пояснив громадський діяч.

      Офшорні схеми – динозавр на малюнку – крадуть у нас від 50 мільярдів гривень щороку. І для уряду ця схема, схоже, проблемою не є. Від контрабанди і сірого імпорту ми втрачаємо до 70 мільярдів гривень – на малюнку це ведмідь. І це для політиків не проблема. Конвертаційні центри – на малюнку це акула – з'їдають ще 50 мільярдів наших грошей. І це теж не проблема. Як ми бачимо ні з офшорами, ні контрабандою, ні з конвертаційними центрами влада особливо не бореться,
      – наголосив Шабунін.

      Українські схеми ухилення від сплати податків: хто краде найбільше
      Українські схеми ухилення від сплати податків // Інститут соціально-економічної трансформації

      На думку Шабуніна, якщо на описаних вище схемах ми втрачаємо 150 мільярдів гривень, але уряд обирає боротися з ФОПами, то, мабуть, збитки від них більші ніж від офшорів, контрабанди і конвертцентрів.

      "Ні. Не більші. Збитки від зловживань системою ФОПів – п’ять мільярдів гривень. Це в десять разів менше ніж наші втрати від офшорних схем, в десять разів менше від втрат на контрабанді, і в десять разів менше від конвертцентрів. То в мене логічне запитання до влади. Друзі, вам не здається, що у вас серйозні проблеми з визначенням пріоритетів?", – підкреслив громадський діяч.

      Відео повного відеоблога Віталія Шабуніна "Право на гідність" за 23 лютого 2019

       

      blog_ava
      Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні
      сьогодні
      66582
      Теги: Новини України Гроші Відеоблоги Податки Державна податкова служба Податковий кодекс Бізнес IT-бізнес Офшори Порошенка
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      сьогодні , 18:57 Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      Ірина Поліщук 31
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні , 15:30 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 15618
      Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд
      сьогодні , 18:30 Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд
      Роман Маселко 62
      Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      сьогодні , 18:01 Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      Інна Жолобович 3383
      Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
      сьогодні , 17:15 Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар
      Наталя Боднар 1020
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук