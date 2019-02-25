Українські схеми ухилення від сплати податків: хто краде найбільше

Боротьбу з ухиленням від сплати податків логічно було почати зі схем, від яких країна втрачає найбільше, або хоча б з усіх одночасно. Політики ж заявили, що зберуть більше грошей, обклавши податками, зокрема, ІТішних ФОПів (фізичних осіб підприємців) – і все це для наповнення державної скарбниці.

Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

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"На інфографіці (нижче – 24 канал) ви бачите українські схеми ухилення від сплати податків. Чим більша тварина і червоне коло поряд з нею, тим більше податків бюджет не отримує через цю схему. Від зловживань системою ФОПів ми втрачаємо в десять разів менше, ніж від офшорних схеми чи контрабанди", – пояснив громадський діяч.

Офшорні схеми – динозавр на малюнку – крадуть у нас від 50 мільярдів гривень щороку. І для уряду ця схема, схоже, проблемою не є. Від контрабанди і сірого імпорту ми втрачаємо до 70 мільярдів гривень – на малюнку це ведмідь. І це для політиків не проблема. Конвертаційні центри – на малюнку це акула – з'їдають ще 50 мільярдів наших грошей. І це теж не проблема. Як ми бачимо ні з офшорами, ні контрабандою, ні з конвертаційними центрами влада особливо не бореться,

– наголосив Шабунін.



Українські схеми ухилення від сплати податків // Інститут соціально-економічної трансформації

На думку Шабуніна, якщо на описаних вище схемах ми втрачаємо 150 мільярдів гривень, але уряд обирає боротися з ФОПами, то, мабуть, збитки від них більші ніж від офшорів, контрабанди і конвертцентрів.

"Ні. Не більші. Збитки від зловживань системою ФОПів – п’ять мільярдів гривень. Це в десять разів менше ніж наші втрати від офшорних схем, в десять разів менше від втрат на контрабанді, і в десять разів менше від конвертцентрів. То в мене логічне запитання до влади. Друзі, вам не здається, що у вас серйозні проблеми з визначенням пріоритетів?", – підкреслив громадський діяч.

Відео повного відеоблога Віталія Шабуніна "Право на гідність" за 23 лютого 2019