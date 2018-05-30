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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Українські сім'ї будуть отримувати спеціальний "пакунок" при народженні дитини

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Кожна родина в Україні буде отримувати спеціальний
Кожна родина в Україні буде отримувати спеціальний "пакунок" при народженні дитини / ілюстративне фото

З 1 вересня 2018 року кожна мама при народженні дитини буде отримувати від держави спеціальний дитячий набір "Пакунок малюка". Він буде надаватися як додаткова допомога.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Цей пакунок міститиме усе те, що необхідне дитині на перших порах. Він справді зібраний з любов’ю. Сотні тисяч українських родин отримають таку допомогу,
– заявив політик. 

Орієнтовна вартість пакунку – 5000 гривень, його видаватимуть у пологових будинках.

Пакунки будуть типові і вміщуватимуть у себе: серветки дитячі, пелюшки гігієнічні, присипку дитяча, масло дитяче, крем дитячий, пустушку силіконова, фітозбори для ванночок, підгузки, ковдру, навчальні матеріали, одяг, термометр.


Спеціальний дитячий набір "Пакунок малюка"

Теги: Новини України Володимир Гройсман Здоров'я Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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