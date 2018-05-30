Українські сім'ї будуть отримувати спеціальний "пакунок" при народженні дитини

З 1 вересня 2018 року кожна мама при народженні дитини буде отримувати від держави спеціальний дитячий набір "Пакунок малюка". Він буде надаватися як додаткова допомога.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Цей пакунок міститиме усе те, що необхідне дитині на перших порах. Він справді зібраний з любов’ю. Сотні тисяч українських родин отримають таку допомогу,

– заявив політик.

Орієнтовна вартість пакунку – 5000 гривень, його видаватимуть у пологових будинках.

Пакунки будуть типові і вміщуватимуть у себе: серветки дитячі, пелюшки гігієнічні, присипку дитяча, масло дитяче, крем дитячий, пустушку силіконова, фітозбори для ванночок, підгузки, ковдру, навчальні матеріали, одяг, термометр.



Спеціальний дитячий набір "Пакунок малюка"