Українські сім'ї тепер можуть обирати між пільгою та субсидією

Держава надала право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.

Про це повідомляється на сайті teplo.gov.ua.

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Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий, то сім’я може сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги. Для цього необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії.

Українські сім'ї можуть обирати між пільгою та субсидією: дивіться на прикладі інфографіки

Якщо ж на опалювальний період сім’я хоче користуватися субсидією, то потрібно подати заяву для призначення субсидії.

Українські сім'ї можуть обирати між пільгою та субсидією: дивіться на прикладі інфографіки

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Основними категоріями пільговиків, які мають право на комунальну знижку від держави, є: