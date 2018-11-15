Українські сім'ї тепер можуть обирати між пільгою та субсидією
Держава надала право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.
Про це повідомляється на сайті teplo.gov.ua.
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Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий, то сім’я може сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги. Для цього необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії.
Українські сім'ї можуть обирати між пільгою та субсидією: дивіться на прикладі інфографіки
Якщо ж на опалювальний період сім’я хоче користуватися субсидією, то потрібно подати заяву для призначення субсидії.
Українські сім'ї можуть обирати між пільгою та субсидією: дивіться на прикладі інфографіки
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Основними категоріями пільговиків, які мають право на комунальну знижку від держави, є:
- учасники війни (50% знижка);
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка);
- особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка);
- учасники бойових дій (75% знижка);
- особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка);
- ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка);
- жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%);
- діти війни (25% знижка).