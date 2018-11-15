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      Українські сім'ї тепер можуть обирати між пільгою та субсидією

      1645 Читать новость на русском
      Українці можуть тепер обирати чим користуватися: пільгою чи субсидією
      Українці можуть тепер обирати чим користуватися: пільгою чи субсидією / 24 канал

      Держава надала право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.

      Про це повідомляється на сайті teplo.gov.ua.

      Читайте також: Як платити за компослуги в Україні, якщо субсидію ще не нарахували

      Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий, то сім’я може сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги. Для цього необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії.

      Українські сім'ї можуть обирати між пільгою та субсидією: дивіться на прикладі інфографіки

      субсидія соціальний захист

      Якщо ж на опалювальний період сім’я хоче користуватися субсидією, то потрібно подати заяву для призначення субсидії.

      Українські сім'ї можуть обирати між пільгою та субсидією: дивіться на прикладі інфографіки

      пільги в Україні

      Читайте також: Як оформити субсидію в Україні через інтернет: інструкція

      Основними категоріями пільговиків, які мають право на комунальну знижку від держави, є:

      1. учасники війни (50% знижка);
      2. члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка);
      3. особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка);
      4. учасники бойових дій (75% знижка);
      5. особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка);
      6. ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка);
      7. жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%);
      8. діти війни (25% знижка).
       
      СУБСИДІЯ В УКРАЇНІ: хроніка подій
      Теги: Новини України Субсидії Кабінет Міністрів України опалювальний сезон Гроші Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
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