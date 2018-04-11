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На росТБ вчать, які продукти брати до бомбосховища

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Ілюстрація
Ілюстрація / Фото з вільних джерел

По російському телебаченню вже розповідають, як вижити у бункері в разі екстреної ситуації. Хоча заразом запевняють, що росіянам нічого боятися.

Пропагандисти, насамперед, радять запастися рисом, мовляв, він зберігається найдовше – до 8 років. А от макарони купувати не варто, бо швидко псуються, як і солодощі.

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"Російська традиція спонукає за будь-яких потрясінь і катаклізмів запасатися макаронами, але цей продукт професійні "виживальники" не радять брати із собою в бункер. Зберігати макарони можна лише в герметичній упаковуванні", – зазначив ведучий на росТБ.

Кремлівські пропагандисти також розповіли, що особливо складно буде ласунам, оскільки, від споживання солодощів хочеться більше пити.

На 43 секунді з'являється в кадрі пачка сірників, на фоні жовто-блатикні кольори із зображенням українського козака.

Стоп-кадр з пропагандистського сюжету
Стоп-кадр з пропагандистського сюжету про бомбосховища у США

До порівння, упаковка українських сірників, які виготовляє ТзОВ "Українська сірникова фабрика".

Українські сірники
Українські сірники

До слова, у відеоролику про нову російську балістичну ракету "Сармат", який 1 березня під час послання Федеральним зборам показав президент РФ Володимир Путін, використані кадри з документального фільму "Первого канала" 2007 року, присвяченого ракеті "Сатана".

Теги: Новини Росії Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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