Українські спортсмени не виступлять на Універсіаді в Росії
Збірна України не братиме участь в зимовій Універсіаді в Красноярську. Таким чином українські спортсмени й надалі ігноруватимуть змагання у Росії.
2 лютого завершився термін прийому заявок на участь в зимовій Універсіаді, яка пройде в Красноярську з 2 по 12 березня. Збірна України не подала свою заявку. Відтак українці не будуть виступати у країні-агресорі.
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На зимовій Універсіаді 2017 року, яка проходила в Алма-Аті, збірна України посіла десяте місце в неофіційному медальному заліку, завоювавши дві золоті, три срібні і чотири бронзові нагороди.
Джерело: 24 Канал
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