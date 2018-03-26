Українські спортсмени вибороли дві золоті медалі на міжнародних змаганнях зі стрільби
Українські стрілки успішно виступили на міжнародному турнірі 34th ISAS 2018 у німецькому Дортмунді, здобувши дві золоті нагороди.
Анна Ільїна та Олег Царьков показали кращі результати зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Український тандем набрав 497.8 очка, випередивши найближчих переслідувачів – італійців – на 1.2 бала, повідомляє Xsport.
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Катерина Зеленська та Олег Омельчук, в свою чергу, стали першими в стрільбі з пневматичного пістолета, записавши в свій актив 471.3 очка. Головними суперниками українців у цій дисципліні також були італійські стрілки, які поступилися нашим спортсменам 1.3 бала.
Джерело: 24 Канал
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