Українські спортсмени вибороли дві золоті медалі на міжнародних змаганнях зі стрільби

Українські стрілки успішно виступили на міжнародному турнірі 34th ISAS 2018 у німецькому Дортмунді, здобувши дві золоті нагороди.

Анна Ільїна та Олег Царьков показали кращі результати зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Український тандем набрав 497.8 очка, випередивши найближчих переслідувачів – італійців – на 1.2 бала, повідомляє Xsport.

Читайте також: Українець Михайлюк допоміг Канзасу пробитись до фіналу чотирьох NCAA

Катерина Зеленська та Олег Омельчук, в свою чергу, стали першими в стрільбі з пневматичного пістолета, записавши в свій актив 471.3 очка. Головними суперниками українців у цій дисципліні також були італійські стрілки, які поступилися нашим спортсменам 1.3 бала.