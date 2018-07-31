Українські спортсмени здобули 10 медалей на чемпіонаті Європи з п'ятиборства

В Німеччині 28-29 липня 2018 року відбувся чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства (біатл і триатл), в якому взяли участь 723 спортсмени з 17 країн Європи.

За підсумками чемпіонату Європи українські спортсмени завоювали 10 медалей, з яких 2 золоті, 4 срібні та 4 бронзові нагороди, повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п'ятиборства України.

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Головними призерами змагань в особистому заліку стали:

Товкай Олександр – 1 місце серед дорослих;

Ковальчук Юрій – 1 місце в категорії юнаки до 17 років;

Григор'єв Кирило – 2 місце серед дорослих;

Перчук Максим – 2 місце в категорії юнаки до 13 років;

Бублик Олександр – 3 місце в категорії юнаки до 19 років;

Бойченюк Ірина – 3 місце в категорії дівчата до 19 років;

Ковальчук Максим – 3 місце в категорії юнаки до 11 років.

Нагадаємо, що українські п'ятиборці Павло Тимощенко, Юрій Федечко та Денис Павлюк завоювали бронзові нагороди у командному заліку на чемпіонаті Європи-2018, що проходив в угорському місті Секешфехервар.

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