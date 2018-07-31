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Українські спортсмени здобули 10 медалей на чемпіонаті Європи з п'ятиборства

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Українці завоювали 10 медалей на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства
Українці завоювали 10 медалей на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства

В Німеччині 28-29 липня 2018 року відбувся чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства (біатл і триатл), в якому взяли участь 723 спортсмени з 17 країн Європи.

За підсумками чемпіонату Європи українські спортсмени завоювали 10 медалей, з яких 2 золоті, 4 срібні та 4 бронзові нагороди, повідомляє офіційний сайт Федерації сучасного п'ятиборства України.

Читайте також: Українські гімнастки вибороли дві золоті та одну срібну нагороди на турнірі в Італії

Головними призерами змагань в особистому заліку стали:

Товкай Олександр – 1 місце серед дорослих;
Ковальчук Юрій – 1 місце в категорії юнаки до 17 років;
Григор'єв Кирило – 2 місце серед дорослих;
Перчук Максим – 2 місце в категорії юнаки до 13 років;
Бублик Олександр – 3 місце в категорії юнаки до 19 років;
Бойченюк Ірина – 3 місце в категорії дівчата до 19 років;
Ковальчук Максим – 3 місце в категорії юнаки до 11 років.

Нагадаємо, що українські п'ятиборці Павло Тимощенко, Юрій Федечко та Денис Павлюк завоювали бронзові нагороди у командному заліку на чемпіонаті Європи-2018, що проходив в угорському місті Секешфехервар.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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