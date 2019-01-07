Українські тенісисти дізналися суперників на Australian Open

Українські тенісисти дізнались своїх суперників у першому колі кваліфікації першого в цьому році турніру серії Grand Slam – Australian Open.

У чоловічому турнірі Сергій Стаховський зіграє проти француза Кенні де Шеппера (219 місце в рейтингу АТР). Суперники до цього зіграли між собою 7 матчів – 5 перемог в активі українця. Матч Стаховського відбудеться 8 січня.

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Одразу троє українських тенісисток спробує пробитися в основний турнір у жіночій кваліфікації. У першому колі зіграють: Катарина Завацька – Олівія Роговська (Австралія), Ангеліна Калініна – Мартіна Ді Джузеппе (Італія), Марта Костюк – Яна Чепелова (Словаччина).

Нагадаємо, що четверо українських тенісисток потрапляють в основну сітку Australian Open за рейтингом. Це Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська і Катерина Козлова. Перший в цьому році турнір серії Grand Slam стартує 14 січня, кваліфікація розпочинається 8 січня.