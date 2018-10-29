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      Українські тенісисти покращили свої позиції в оновленому рейтингу ATP

      165 Читать новость на русском
      Сергій Стаховський
      Сергій Стаховський

      У понеділок, 29 жовтня, АТР опублікувала оновлений рейтинг в чоловічому одиночному розряді.

      Що стосується українців, то Сергій Стаховський та Олександр Долгополов трохи поліпшили свої позиції. Втім, обидва поки що дуже далекі від повернення в топ-100.

      Читайте також: Скільки заробила Світоліна за перемогу у Підсумковому турнірі WTA: чимала сума


      Українські тенісисти в оновленому рейтингу ATP

      У першій десятці завдяки перемозі на турнірі у Відні на дві позиції піднявся Кевін Андерсон (6), який також кваліфікувався на Підсумковий турнір. Південноафриканець обійшов Марина Чиліча і Домініка Тіма.

      Нагадаємо, що Еліна Світоліна завдяки фантастичному камбеку перемогла Слоан Стівенс у напруженому фіналі Підсумкового турніру WTA.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський Олександр Долгополов
      Джерело: 24 Канал
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