Українські тенісистки отримали суперниць у першому колі US Open-2018

Відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату США (US Open) з тенісу. В основній сітці зіграють 5 українок.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрінеться з Сачією Вікері (79 ракетка планети). Леся Цуренко поміряється силами з потужною бельгійкою – Елісон ван Ейтванк (38 номер рейтингу).

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Катерина Бондаренко виступи в Нью-Йорку почне матчем з білорускою Вірою Лапко (70 рейтинг). У цьому сезоні Бондаренко вже грала з Лапко в кваліфікації турніру в Індіан-Уеллсі та зазнала поразки у двох сетах.

Катерина Козлова за вихід до другого кола турніру буде боротися з іспанкою Ларою Арруабарреною (85 ракетка світу).

Даяна Ястремська свій дебютний матч в основній сітці турніру Великого Шолома проведе з однією з переможниць кваліфікації, яка завершиться у п'ятницю, 24 серпня.

Нагадаємо, ще одна українка Марта Костюк не зуміла подолати кваліфікацію, поступившись Марії Боузковій.

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