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      Українські тенісистки перемогли на престижних змаганнях WTA Elite Trophy

      73 Читать новость на русском
      Людмила та Надія Кіченок
      Людмила та Надія Кіченок

      Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок у напруженій боротьбі виграли фінальний матч WTA Elite Trophy в Чжухаї (Китай).

      Людмила і Надія Кіченок зустрічалися з японсько-білоруським дуетом Сюко Аояма / Лідія Морозова. У важкому трьохсетовому поєдинку українки святкували перемогу – 6:4, 3:6, 10:7.

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      Матч тривав 1 годину і 34 хвилини. За цей час українки 2 рази подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки і реалізували 2 брейк-пойнта. У свою чергу японка і білоруска зробили 3 ейси, зробили 1 "подвійну" і виграли 2 гейми на прийомі.

      Зазначимо, що Надія і Людмила Кіченок у Чжухаї оформили третій спільний титул. У 2015 році українки в парі виграли турнір в Шеньчжень, а в серпні 2016 року стали чемпіонками у Флоріанополісі.

      Нагадаємо, що Еліна Світоліна здобула перемогу у драматичному фінальному поєдинку Підсумкового турніру WTA у бою проти американської тенісистки Слоан Стівенс.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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