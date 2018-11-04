Українські тенісистки перемогли на престижних змаганнях WTA Elite Trophy

Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок у напруженій боротьбі виграли фінальний матч WTA Elite Trophy в Чжухаї (Китай).

Людмила і Надія Кіченок зустрічалися з японсько-білоруським дуетом Сюко Аояма / Лідія Морозова. У важкому трьохсетовому поєдинку українки святкували перемогу – 6:4, 3:6, 10:7.

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Матч тривав 1 годину і 34 хвилини. За цей час українки 2 рази подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки і реалізували 2 брейк-пойнта. У свою чергу японка і білоруска зробили 3 ейси, зробили 1 "подвійну" і виграли 2 гейми на прийомі.

Зазначимо, що Надія і Людмила Кіченок у Чжухаї оформили третій спільний титул. У 2015 році українки в парі виграли турнір в Шеньчжень, а в серпні 2016 року стали чемпіонками у Флоріанополісі.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна здобула перемогу у драматичному фінальному поєдинку Підсумкового турніру WTA у бою проти американської тенісистки Слоан Стівенс.

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