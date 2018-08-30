Українські туристи прославилися запальними танцями на кордоні з Польщею: відео

Група українських туристів, очікуючи своєї черги в пункті пропуску "Краковець" на кордоні України і Польщі, влаштувала запальні танці. Відео їх "виступу" облетіло мережу і зібрало безліч захоплених коментарів.

Відео запального танцю опублікував на сторінці в Facebook користувач Ігор Микитин.

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В коментарях до запису інші користувачі соцмережі захоплюються танцем і запрошують його виконавців відвідати і інші пункти пропуску на українському кордоні.

Втім, деякі з них припускають, що в черзі в Краковці застряг танцювальний колектив, оскільки їх "виступ" виглядає дуже злагоджено.

Дивіться відео запального танцю українських туристів

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