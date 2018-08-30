05:39
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські туристи прославилися запальними танцями на кордоні з Польщею: відео

361 Читать новость на русском
Українські туристи прославилися запальними танцями на кордоні з Польщею
Українські туристи прославилися запальними танцями на кордоні з Польщею / Фото з вільних джерел

Група українських туристів, очікуючи своєї черги в пункті пропуску "Краковець" на кордоні України і Польщі, влаштувала запальні танці. Відео їх "виступу" облетіло мережу і зібрало безліч захоплених коментарів.

Відео запального танцю опублікував на сторінці в Facebook користувач Ігор Микитин.

Читайте також: "Танці з зірками 2018": найяскравіші моменти з 1 випуску у фото

В коментарях до запису інші користувачі соцмережі захоплюються танцем і запрошують його виконавців відвідати і інші пункти пропуску на українському кордоні.

Втім, деякі з них припускають, що в черзі в Краковці застряг танцювальний колектив, оскільки їх "виступ" виглядає дуже злагоджено.

Дивіться відео запального танцю українських туристів

Нагадаємо, талановиті українці вкотре підкорили Америку. Проект відомого хореографа Костянтина Томільченка Front Pictures вразив суддів шоу "Америка має талант" у прямому ефірі.

Теги: Новини України Новини культури Новини Польщі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 серпня, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Головні новини 29 серпня: роковини Іловайська, ціни на газ, Ryanair літатиме з України
29 серпня, 22:12 Головні новини 29 серпня: роковини Іловайська, ціни на газ, Ryanair літатиме з України
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 серпня, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
Інтерпол не допоможе: чому Україна не може заарештувати екс-посадовців
29 серпня, 21:00 Інтерпол не допоможе: чому Україна не може заарештувати екс-посадовців
Віталій Дейнега
"Горшок в дирє" і "йожик под діваном": практичні поради туристу, як "перетравити" Будапешт
29 серпня, 20:01 "Горшок в дирє" і "йожик под діваном": практичні поради туристу, як "перетравити" Будапешт
Олесь Друкач
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Збірна України серед ветеранів здобула "срібло" на міжнародному турнірі
 16 січня 2017 , 19:19
Легендарний Кака розповів, як Шевченко зламав систему в Мілані
 3 березня , 13:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук