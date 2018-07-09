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Українські вболівальники флешмобом обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook

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ФІФА
ФІФА / Фото із відкритих джерел

Українські вболівальники влаштували флешмоб на сторінці ФІФА в Facebook і знизили їй рейтинг – до 1,6 зірки з п'яти.

На сторінці було залишено багато негативних оцінок з коментарями, які містять фразу "Слава Україні".

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В цілому одиницю сторінці ФІФА залишили вже понад 120 тисяч людей.

Зазначимо, що головними персонажами скандалу є два колишні гравці київського "Динамо". Один – захисник Домагой Віда, який тепер виступає за турецький "Бешикташ". Інший – член тренерського штабу збірної Огнєн Вукоєвіч.

Після перемоги над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу, де Віда забив один з голів, а потім влучно пробив під час післяматчевих пенальті, було опубліковано відео з ними, де пролунала фраза "Слава Україні!" та "це перемога за "Динамо" та Україну".

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Нагадаємо, що ФІФА винесла попередження гравцеві збірної Хорватії Домагою Віді за фразу "Слава Україні". Також хорватські футбольні функціонери вирішили звільнити Вукоєвіча зі збірної та попросити вибачення у росіян.

 

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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