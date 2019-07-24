Українські війська почнуть демонтаж оборонних споруд на лінії розмежування у Станиці Луганській

Нещодавно українські та російські війська домовилися про розведення сил у Станиці Луганській. Тепер у ООС повідомили, що 24 липня українські війська розпочнуть демонтаж фортифікаційних споруд.

Проте, це зроблять лише якщо російські найманці теж почнуть демонтаж, адже про це була домовленість у рамках обговорень Тристоронньої контактної групи.

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Зазначається, що демонтують три військових укріплення розташовані вздовж дороги між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.



Зруйнований міст у Станиці Луганській/ Джерело: прес-служба АП

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський хоче якнайшвидше відновити міст, через який люди перетинають лінію розмежування. Район поблизу цього мосту глава держави разом із президентом Євроради Дональдом Туском відвідали у межах поїздки на Луганщину.

Що відомо про розведення сил поблизу Станиці Луганської?26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту. 30 червня у ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.



Після розведення сил сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.