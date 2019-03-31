Українські військові дали гідну відсіч окупантам на Донбасі: 2 бойовиків ліквідовано, 6 поранено

Російські окупаційні війська на Донбасі за минулу добу 6 разів порушили режим припинення вогню. Тричі – із забороненого мінськими угодами озброєння.

Так, проросійські окупанти двічі обстріляли позиції українських оборонців з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки та з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля населеного пункту Піски.

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Окрім того, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри у районі населеного пункту Новотошківське і з мінометів калібру 120 міліметрів – поблизу селища Новолуганське.

Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.



Проте українські оборонці дали гідну відсіч окупантам: 30 березня вогнем у відповідь вони знищили двох бойовиків, ще шістьох – поранили.