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      Українські військові дали жорстку відсіч окупантам на Донбасі: є жертви

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      Українські бійці ліквідували трьох проросійських бойовиків на Донбасі
      Українські бійці ліквідували трьох проросійських бойовиків на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      19 дистопада російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів, твоє бійців ЗСУ були поранені. Водночас, їм вдалося ліквідувати трьох та поранити шістьох проросійських бойовиків.

      Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

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      "Упродовж минулої доби, 19 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ,в тому числі 9 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", йдеться у повідомленні.

      Зокрема, окупанти обстріляли позиції українських бійців у районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степне, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

      Проросійські бойовики вели прицільний вогонь по військових ЗСУ з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів.

      У ході бойових дій, три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ минулої доби знищено, а ще шість окупантів отримали поранення,
      додали у штабі.

      Водночас, з початку поточної доби, 20 листопада, російські окупанти вогневої активності не проявляли.

       

      Теги: Війна на Донбасі Збройні Сили України Жертви Новини України
      Джерело: 24 Канал
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