Українські військові могли утримувати Іловайськ у 2014-му не один тиждень, – Муженко

Перед важкими боями у 2014 році в Іловайську перебували близько 1300 українських військових, і за наявності тих запасів, які в них були, в тому числі й боєприпасів, вони могли утримувати це місто не один день і навіть не тиждень.

Про це розповів начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко у коментарі для документального фільму про події під Іловайському у 2014 році.

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За його словами, з українських військових у Іловайську перебували близько 1300 осіб, а можливо й більше.

"Чому я кажу можливо? Тому що ми не знали точної чисельності та не знаємо до сьогоднішнього дня кількості бійців добровольчих батальйонів, які брали участь. У питаннях обліку особового складу Збройних Сил України практично уже не залишилось проблем. Розуміємо, де хто є. Кілька людей, які безвісти зникли, поки ми не можемо відповісти, де вони, але ця кількість людей є. Решта людей – ми вже чітко визначилися, кого поранено, хто вийшов, хто самовільно залишив військову частину", – зауважив він.

Як підкреслює керівник ЗСУ, угруповання, яке зайшло до Іловайська, мало можливість за наявності тих запасів, які в них були, в тому числі й боєприпасів, утримувати місто не один день і навіть не тиждень.

"У російських військ не було такого терміну находження – їм потрібно було зайти та вирішити питання. Тобто затримати українські війська, стабілізувати лінію, затримати їхнє подальше просування, взагалі створити, що вони й досягли, певний суспільний резонанс, незадоволення. І ми розуміємо, що Іловайська тема й по сьогоднішній день хвилює українське суспільство, і на багато питань немає відповідей для суспільства, хоча ми багато чого вже роз’яснили", – підсумував Муженко.