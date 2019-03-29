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      Українські військові могли взяти Горлівку: що говорять на окупованому Донбасі та в ОС

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      Український воїн на Донбасі (ілюстративне фото)
      Український воїн на Донбасі (ілюстративне фото) / 24 канал

      У мережі з’явилася інформація, що бійці зі складу Об’єднаних сил увійшли та закріпилися у межах окупованої Горлівки, що на Донеччині. Ресурси бойовиків, зі свого боку, заявляють, що справді українські воїни впритул наблизилися до міста.

      Першим про це повідомив ветеран війни на Донбасі, що брав участь і у боях за Донецький аеропорт, а нині військовий експерт Андрій Шор.

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      За його словами, воїни ОС просунулися вперед, але він не уточнив, на якому напрямку це сталося. На питання, це північний захід (з боку селище Шуми) чи північний схід (з боку Новолуганського, тобто Світлодарської дуги), Шор відповів: "Я і так, можливо, зайве написав. Але нехай буде".

      Шор, Донбас, Азов, Горлівка, ООС, воїни, ЗСУ

      На інформацію про нові позиції українців вже відреагували бойовики на окупованих територіях – вони її частково підтверджують. Приєднується до них і колишній ватажок окупантів Ігор Гіркін (Стрєлков). Останній переконує, що "ЗСУ окраїнами просунулися в "сірій зоні" під Горлівкою на 350 метрів", але до міста ще не зайшли. Гіркін додав, що там тривали запеклі бої, пише "Обозреватель".

      Шор, Донбас, Азов, Горлівка, ООС, воїни, ЗСУ, Гіркін
      Повідомлення Гіркіна щодо ситуації в Горлівці

      Крім того, проросійський блогер Костянтин Старіков заявив, що у Горлівці через дії військових з України почалася паніка.

      "Ніхто не дає жодної інформації, всі мовчать. Від цього паніка тільки посилюється. З Донецька ж повідомляють, що українці реально підійшли впритул до Горлівки, через що в місті – вже паніка серед жителів", – написав він.

      Водночас пропагандист зазначив, що всю інформацію з Горлівки місцеві жителі передають телефонами, але проросійські бойовики на Донбасі це не підтверджують.

      У Донецьку серед жителів активно ходять чутки, що готуються до здачі Ясинуватої, частини (або повністю) Горлівки та декількох селищ під Донецьком,
      – констатував Старіков.

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      Окупаційна влада Донеччини усі такі повідомлення називає "маячнею" та спростовує. Так званий "мер" Горлівки Іван Приходько, зокрема, запевнив, що у місті – спокійно та його територія перебуває під контролем "військових" фейкової "ДНР".

      Журналісти 24 каналу, зі свого боку, вирішили звернутися до прес-центру Операції Об’єднаних сил, але вищезазначені повідомлення нам там ані не підтвердили, ані не спростували, заявивши, що усю офіційну інформацію вони оприлюднюють на своїй сторінці у Facebook. Станом на 23:00 28 березня, жодних згадок про Горлівку там не було.

      Востаннє воїни Об’єднаних сил займали нові позиції на Донбасі на початку жовтня 2018 року. Тоді українським захисникам спершу вдалося відвоювати 6 квадратних кілометрів окупованої території та за деякий час ще й провести зачистку одного з населених пунктів поблизу Волновахи.

      як українські воїни дають відсіч окупантам на донбасі:
      blog_ava
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      28 березня
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Горлівка Збройні сили України
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