Українські військові отримають нову потужну зброю: фото

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      Комплекс "Оболонь-А"
      Комплекс "Оболонь-А" / www.mil.gov.ua

      Збройні сили України почали випробування унікального комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".

      У прес-службі Міноборони України повідомили, що комплекс виготовлений без жодної російської запчастини.

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      "Там лише ті запчастини та компоненти, які вироблені в Україні, на вашому підприємстві, а також ті, які нам поставили наші партнери", – пояснив міністр оборони Степан Полторак.

      Важливою перевагою новітнього комплексу є те, що він на 30-40% підвищить можливості артилерійських підрозділів ЗСУ. Його мобільність та ефективність збільшує спроможність вогневого ураження противника, а також живучість екіпажів.

      оболонь а
      Комплекс управління вогнем артилерії "Оболонь-А"

      Після успішного завершення цих випробувань комплекс буде прийнятий на озброєння і почнеться його серійне виробництво.

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      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України Війна на Донбасі Степан Полторак Міністерство оборони України
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